Sanremo 2026, aumentano i prezzi dei biglietti all’Ariston: rincari del 20% per assistere al Festival ma richieste sempre altissime

Dopo tanti anni, dal 2026 aumentano i prezzi per accedere al teatro Ariston di Sanremo in occasione del Festival della Canzone. I tagliandi erano in vendita allo stesso prezzo da molto tempo ed il Comune matuziano, di concerto con la Rai, ha deciso un aumento di circa il 20% rispetto allo scorso anno. Una scelta dettata anche dal mercato, visto che le richieste di biglietti sono ogni anno sempre più numerose ed è difficile star dietro, da parte del Comune, anche alle telefonate che arrivano ogni giorno pure per i tagliandi ‘Domenica In’, la trasmissione che va in coda al Festival, sempre dall’Ariston nel pomeriggio successivo alla finale del sabato.

La giunta di palazzo Bellevue, quindi, ha modificato i prezzi dei tagliandi che saranno così distribuiti. Per quanto riguarda i posti in plateacosteranno 240 euro a sera per le prime quattro da martedì al venerdì. Per accedere ai posti di platea in occasione della finale, invece, si dovranno sborsare ben 875 euro. Nessuno sconto se si acquista il carnet completo, visto che costerà 1.835 euro per le cinque serate del Festival. Prezzi un pochino più popolari per la galleria. Chi si accontenterà di andare a vedere le prime quattro serate se la caverà con 132 euro a biglietto mentre, per la finale, il costo aumenta a 430 euro. Il carnet per le cinque serate costerà quindi 958 euro.

E, come accade puntualmente ogni anno, l’annuncio dei prezzi è solo uno dei tanti segnali che certificano quanto il Festival di Sanremo resti un evento centrale nel panorama culturale e mediatico italiano. Anche per l’edizione 2026 l’attesa è già altissima: nella città dei fiori si respira con largo anticipo quell’atmosfera unica che trasforma Sanremo per una settimana nel cuore pulsante dello spettacolo, della musica e della televisione.

Hotel e strutture ricettive iniziano a registrare richieste con mesi di anticipo, le vie del centro si preparano ad accogliere artisti, addetti ai lavori, giornalisti e migliaia di curiosi, mentre sui social e nei programmi televisivi cominciano a rincorrersi indiscrezioni su possibili cantanti in gara, super ospiti e conduzione. Un’attenzione che non riguarda solo la città ligure, ma coinvolge tutta l’Italia, dove il Festival continua a rappresentare un rito collettivo capace di catalizzare ascolti record, dibattiti e tendenze musicali.

L’Ariston, con la sua platea e la sua galleria sempre gremite, resta il simbolo di questo appuntamento senza tempo: sedersi in teatro durante le serate del Festival significa vivere dal vivo uno spettacolo che ogni anno entra nelle case di milioni di italiani. Un’esperienza sempre più ambita, che spiega anche l’aumento dei prezzi deciso dal Comune e dalla Rai, in un contesto in cui la domanda supera di gran lunga l’offerta. Sanremo, ancora una volta, si prepara a essere protagonista assoluta dell’inverno televisivo e musicale del Paese.