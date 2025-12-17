Bardineto, contributo ministeriale per la biblioteca: cittadini coinvolti nella scelta dei libri

Un segnale concreto di attenzione alla cultura arriva per la biblioteca civica di Bardineto. L’amministrazione comunale annuncia con entusiasmo l’assegnazione di un contributo di 12.669,58 euro da parte del Ministero della Cultura – Dipartimento Attività Culturali, destinato all’acquisto di libri, anche in formato digitale, per il rinnovamento e il potenziamento del fondo bibliotecario.

Per valorizzare al massimo questa opportunità e favorire una piena partecipazione della cittadinanza, l’amministrazione ha deciso di aprire un sondaggio pubblico. Residenti e non potranno esprimere le proprie preferenze sui generi letterari da inserire nella biblioteca, contribuendo così a indirizzare gli acquisti in base agli interessi reali degli utenti.

Il sondaggio resterà aperto fino al 31 dicembre, e sarà possibile partecipare compilando il modulo disponibile al seguente link: https://forms.gle/ba6rLhPSdVMCUoPWA .

Un’iniziativa che unisce innovazione e partecipazione, consentendo alla comunità di contribuire direttamente alla crescita culturale del borgo, e di arricchire la biblioteca con nuovi strumenti per la lettura e la conoscenza.