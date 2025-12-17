Millesimo nel segno dei Grimaldi: il Principe di Monaco visiterà il borgo nel 2026

Una notizia destinata a entrare nella storia del borgo ligure, annunciata come un dono sotto l’albero di Natale: nel 2026 Millesimo accoglierà ufficialmente il Principe Alberto II di Monaco.

L’annuncio è arrivato dal sindaco Francesco Garofano, che ha condiviso sui social il racconto di un percorso avviato tempo fa e oggi giunto a una svolta decisiva. "In questi giorni c’è stata la ricognizione ed è andata per il meglio – ha spiegato – quindi finalmente posso dirlo: il nostro borgo avrà l’onore e il piacere di ricevere una visita così prestigiosa".

La notizia ha immediatamente suscitato entusiasmo e orgoglio nella comunità. La visita del sovrano monegasco rappresenta infatti un’occasione unica per Millesimo, non solo dal punto di vista simbolico, ma anche culturale e turistico. Un riconoscimento che affonda le radici nel legame storico con la famiglia Grimaldi, di cui il borgo conserva tracce e memorie.

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla collaborazione con l’associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco, di cui Millesimo fa parte. "Un risultato cercato, voluto e costruito nel tempo – sottolinea Garofano – frutto di un rapporto fatto di disponibilità e dialogo".

Nei prossimi mesi saranno definiti i dettagli del programma ufficiale, mentre il Comune invita cittadini e visitatori a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali. Quel che è certo è che il 2026 segnerà una data storica per Millesimo, pronta ad aprire le sue porte a un ospite d’eccezione e a vivere un momento destinato a rimanere nella memoria collettiva del borgo.