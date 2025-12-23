Finalborgo, Alberto Luppi Musso debutta nel fumetto con "Wolf 74 – I Guardiani Celesti"

Oggi, martedì 23 dicembre alle ore 16:00, il Caffè dal Teatro di Finalborgo in Piazza Aicardi 22, ospiterà un nuovo appuntamento per gli amanti della cosiddetta "nona arte". Il protagonista è Alberto Luppi Musso, musicista di fama nazionale che svela oggi la sua nuova veste artistica presentando la graphic novel Wolf 74 – I Guardiani Celesti. Edito da Carta Bianca per la collana Rift Comics, il volume fonde l'estetica dei mecha con racconti di crescita, fragilità e riscatto giovanile, ispirandosi esplicitamente al linguaggio moderno di maestri come Hideaki Anno.

L'opera è stata progettata con una forte attenzione all'accessibilità: utilizza font ad alta leggibilità e tavole che invitano il lettore a una partecipazione attiva, potendo essere colorate direttamente.

Questo libro non è che il capofila di un progetto editoriale più ampio, curato da Roberta Maggi e Franco Fenoglio, che mira a esplorare temi complessi come l’identità, la cooperazione e la diversità attraverso saghe che spaziano dal paesaggio del Ponente ligure fino al mondo del rugby. La collana Rift Comics si sviluppa infatti come un insieme di saghe narrative, pensate per crescere nel tempo e dialogare tra loro, spaziando dalle favole moderne ambientate nel Ponente ligure alla memoria storica mantovana, toccando anche il valore educativo dello sport e riflessioni filosofiche sulla guerra e l’amore.

La narrazione si estende attraverso scenari geografici ed emotivi variegati: Crossing in the Season si presenta come una favola moderna immersa nel paesaggio del Ponente ligure, mentre L’Ombra della Contessa – Oltre lo Specchio si sposta a Mantova per indagare il confine tra storia e memoria. Il valore educativo e relazionale è affidato a titoli come Kizuna – Quando la squadra diventa casa, che utilizza il linguaggio del rugby per parlare di rispetto e riscatto, e Kimi no Eternità, un’esplorazione dei legami affettivi capaci di resistere al tempo e alla distanza.

Il catalogo si completa con riflessioni filosofiche e visioni celestiali: Il mondo di Mirai invita il lettore a interrogarsi sulla guerra attraverso lo sguardo di un tenente che osserva l'uomo senza giudizio, mentre Angel’s Rebel analizza il conflitto interiore tra desiderio e ribellione attraverso figure angeliche. Seguendo la linea editoriale di Franco Fenoglio, queste storie evitano semplificazioni, offrendo ai giovani lettori un'esperienza di lettura accessibile e profonda, capace di trasformare il fumetto in uno strumento di divulgazione umana e sociale.

La presentazione odierna rappresenta un'estensione dell'impegno sociale di Luppi Musso, da anni attivo come tutor e divulgatore. In occasione del lancio, le prime 50 copie vendute riceveranno in omaggio una cartolina celebrativa dell'evento.