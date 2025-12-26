L'Istituto Comprensivo di Sassello piange la scomparsa di Vincenzo Coppo

L'Istituto Comprensivo di Sassello piange la scomparsa alla Vigilia di Natale di Vincenzo Coppo.

Storico assistente amministratrivo, aveva 61 anni.

"Con profonda tristezza si comunica la scomparsa del nostro segretario scolastico, Vincenzo Coppo nella tarda serata del 24 dicembre. Per tanti anni Enzo è stato una vera colonna della nostra scuola, punto di riferimento per tutto il personale, disponibilità e grande senso del dovere - dicono dal comprensivo - La sua presenza discreta ma costante ha contribuito in modo determinante al buon funzionamento dell’istituto e alla qualità del servizio che ogni giorno offriamo ai nostri studenti. Lo si ricorda con grande affetto e si esprimono, a nome di tutta la Comunità scolastica, sincere condoglianze alla famiglia. Ciao Enzo".

Il funerale verrà celebrato sabato 27 dicembre alle 10:30 nella cappelletta dell'obitorio di Savona.