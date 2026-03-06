Savonese unito contro la violenza sulle donne: 27 Comuni e la Provincia aderiscono alla campagna “Mai bandiera bianca”

Saranno 27 Comuni e la Provincia di Savona a lanciare, insieme, un messaggio forte, condiviso e destinato a restare visibile nel tempo per dire stop alla violenza contro le donne, al grido “Mai bandiera bianca”.

E' questo il nome della campagna istituzionale promossa da ANCI Comunicare in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prenderà via la prossima domenica 8 marzo, Giornata Internazionale delle Donne. Ma questa non sarà legata solo a una ricorrenza simbolica. L’obiettivo è infatti quello di costruire un’azione di sensibilizzazione continua, capace di accompagnare la comunicazione istituzionale dei Comuni durante tutto l’anno.

L’adesione coordinata (alla quale hanno preso parte Alassio, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Arnasco, Bardineto, Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Calizzano, Celle Ligure, Ceriale, Cisano sul Neva, Cosseria, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Mallare, Mioglia, Noli, Onzo, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Quiliano, Testico, Varazze) nasce da un percorso promosso dalla Provincia di Savona, che ha invitato tutte le amministrazioni comunali a partecipare a un lancio territoriale condiviso, con l’obiettivo di rendere visibile e riconoscibile una posizione istituzionale chiara e costante contro la violenza di genere.

I 27 Comuni hanno già formalizzato la propria adesione, approvando una dichiarazione d’intenti e impegnandosi a diffondere il messaggio della campagna attraverso i propri istituzionali, negli spazi pubblici e nelle iniziative locali. L’8 marzo segnerà quindi un avvio coordinato su scala provinciale, con la pubblicazione simultanea dei contenuti della campagna e l’esposizione dei materiali grafici negli spazi istituzionali dei Comuni aderenti.

Ma il vero obiettivo del progetto è più ambizioso: rendere questo messaggio sempre più riconoscibile e presente nella vita delle comunità, accompagnando eventi, iniziative pubbliche e attività istituzionali, affinché diventi un riferimento culturale condiviso.

Nei prossimi mesi l’iniziativa continuerà a crescere, con nuove adesioni da parte dei Comuni del territorio e con il coinvolgimento progressivo di associazioni, realtà sociali e istituzioni impegnate nella tutela dei diritti e nella prevenzione della violenza di genere.

Il messaggio della campagna, che sarà diffuso sui territori attraverso materiali coordinati e strumenti di comunicazione istituzionale, è chiaro:

La violenza contro le donne non è un fatto privato.

È una violazione dei diritti e riguarda tutta la comunità.

Contrastare la violenza significa ascoltare, proteggere e agire.

Le istituzioni sono parte di questa responsabilità.

La Provincia di Savona sostiene ogni azione che costruisce rispetto, sicurezza e libertà.

Qui non si abbassa lo sguardo.

Qui non si alza bandiera bianca