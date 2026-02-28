Sassello, il Comune celebra gli studenti della 3A vincitori della menzione speciale al Quirinale con "I nidi degli uccelli" (FOTO)

L'Amministrazione Comunale di Sassello ha celebrato il successo della classe 3A della Scuola Secondaria di 1° grado di Sassello, vincitrice di una menzione speciale al concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah".

L'evento si è tenuto ieri, con momenti istituzionali e presentazioni dedicate al progetto "I nidi degli uccelli" risultato vincitore nel concorso ministeriale e premiato dal Presidente Mattarella il 27 gennaio 2026.

L'iniziativa ha preso il via nella mattinata nella Sala Consiliare del Comune sassellese, con il ricevimento della delegazione di studenti e docenti e le foto con le autorità locali. Successivamente nel plesso scolastico gli alunni si sono esibiti davanti ad una platea gremita in tutti i posti dell’aula magna della scuola con il loro lavoro musicale e artistico che li ha portati alla vittoria.

Numerosi i presenti, tra genitori, autorità locali e altre classi, molto significativi gli interventi come quello della Dirigente Scolastica, la professoressa Sonia D'Auria e degli alunni, che hanno raccontato l'esperienza vissuta a Roma al Quirinale per il concorso e a margine hanno affermato che: "L'evento di Roma è stato molto prestigioso e emozionante, ma la giornata di oggi è decisamente più toccante e significativa perché vi è presente tutta la classe e l’intera comunità di Sassello".

Nel corso dell’iniziativa anche l’intervento del Sindaco Gian Maco Scasso, che ha sottolineato come il traguardo raggiunto dalla 3ªA rappresenti un motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità di Sassello, alla luce dell’importante riconoscimento ricevuto al Quirinale alla presenza del Presidente Sergio Mattarella e del Ministro Giuseppe Valditara.

Nel suo messaggio il Sindaco ha ricordato il legame tra la memoria della Shoah e la storia locale, richiamando la testimonianza di Pasqualino Pesce e l’eccidio di Don Domenico Minetti, e ha ribadito che proprio da questo passato nascono i valori di rispetto, diritti umani, accoglienza e solidarietà che il paese continua a coltivare.

Ha infine messo in evidenza l’impegno di studenti e docenti, definendo i ragazzi «orgoglio della comunità e nostro domani più bello», e riconoscendo nella loro partecipazione al concorso un esempio concreto di scuola come luogo di collaborazione, crescita condivisa e speranza per il futuro.

Marina Lombardi, presidente dell’Associazione Sandro Pertini, è intervenuta congratulandosi con i protagonisti e esprimendo il suo apprezzamento per i valori che l'elaborato musicale-artistico mostra, valori che da sempre il presidente Pertini ha difeso e promosso. Il sindaco, la dirigente e le autorità locali hanno ringraziato il professor Pizzorno e la professoressa Da Costa per il lavoro profuso durante il progetto, oltre al vicepreside Cristian Trentacapilli e tutta l'amministrazione di segreteria per aver svolto tempestivamente tutte le pratiche burocratiche legate alla buona riuscita del progetto.

"Questo evento sottolinea l'impegno della comunità di Sassello nel promuovere la memoria della Shoah tra i giovani, valorizzando progetti creativi come quello della classe 3A. La menzione speciale evidenzia l'eccellenza educativa locale, rafforzando i legami tra scuola, amministrazione comunale e territorio" spiegano dalla scuola.

Presenti anche alla cerimonia gli alpini e l'Anpi di Sassello.