Sabato 27 dicembre a Laigueglia la nona edizione di Miss Inverno

Dopo il rinvio per cattivo tempo, sabato 27 dicembre dalle 16 in piazza Cavour a Laigueglia si svolgerà la nona edizione di Miss Inverno, il beauty contest creato da Luca Valentini nel 2016 che approda quest'anno per la prima volta dell'incantevole borgo della provincia di Savona.

Dodici le concorrenti che si sfideranno in passerella per conquistare la corona di Miss Inverno 2025 e, della prima Miss Inverno Lady (categoria inserita per la prima volta nel contest), provenienti da varie località della Liguria e pronte a contendersi il titolo ma anche le altre 11 fasce in palio:

Aurora Genua (Villanova d'Albenga), Anastasia Corona (Genova), charlotte Cambria (Sanremo), Veronica de Menech (Arma di Taggia), Sharon Barbieri (Ventimiglia), Anna Iaccarino (Genova), Valentina Bolaffio (Imperia), Emilly de Souza (Alassio), Elisabetta Barbero (Santo Stefano al Mare), Ramona Leone (San Bartolomeo al Mare), Arianna Arsì (Ventimiglia) e Stefania Marconi (Andora).

Due le sfilate di moda fuori concorso che si terranno durante l'evento per presentare le collezioni di Jaipur e G.G.Abbigliamento di Laigueglia e numerosi gli artisti che si esibiranno in piazza Cavour, dall'eclettico Garibaldi (Alias Simone Alessio), ormai conosciutissimo in Liguria, al cantautore Ema (Emanuele Russo) per la prima volta a Miss Inverno, fino alla cantautrice La Mema (Emma Pescio), che invece torna a calcare dopo alcuni anni il palco del beauty contest, ma non solo, è prevista infatti anche la presenza del ricercatore e ufologo ligure Angelo Maggioni.

Una giuria di qualità eleggerà le vincitrici ma, come sempre a Miss Inverno, protagonista sarà anche il pubblico presente in piazza, che avrà il compito di assegnare, tramite votazione, la fascia di Miss Inverno Vox Populi.

La conduzione è affidata per il secondo anno consecutivo alla giornalista, influencer ligure, ed essa stessa Miss Inverno nel 2018, Ilaria Salerno, affiancata dal direttore artistico del contest, Luca Valentini.

Allestimenti floreali e bouquet di Ditelo con i Fiori di Albenga, Service tecnico audio/luci affidato a Paolo Bianco, mentre la radio media partner dell'evento sarà Radio Jasper, presente in piazza con alcuni Speaker per realizzare servizi e interviste. Fotografo ufficiale Mauro Caruso, mentre si rinnova anche per questa edizione la partnership con Acqua Minerale Calizzano fornitore ufficiale di Miss Inverno e l'Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure che offrirà alle due vincitrici un volo aereo nei cieli della Liguria.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.