Vado, in via Sabazia il Comune pensa di realizzare un parcheggio multipiano

Un nuovo parcheggio multipiano in via Sabazia a Vado nell'area dove è presente la vecchia bocciofila comunale la cui nuova sede è oggetto di una futura nuova progettazione e realizzazione in un sito vicino.

Questa l'intenzione dell'amministrazione comunale e per questo ha affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Il Comune di Vado Ligure, ha ottenuto un finanziamento del Pnrr (per un importo di 4,7 milioni di euro, a cui si aggiunge un cofinanziamento del Comune di circa un milione) per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico nelle aree di Via Sabazia originariamente occupati dai campi da bocce scoperti e l'intervento dovrà essere completato entro e non oltre marzo 2026.

Una volte completate le lavorazioni e dopo la messa in servizio della nuova scuola, la via diventerà una delle arterie stradali principali del territorio comunale e gli attuali parcheggi nella zona sono insufficienti per la nuova realtà scolastica del sito (nuova scuola media, scuola materna e asilo nido).

L'amministrazione comunale intende quindi ovviare al problema, realizzando un park multipiano.