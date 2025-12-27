Dalla Consulta Giovanile di Cairo Montenotte nuovi giocattoli alla Pediatria dell’Ospedale San Paolo

"Abbiamo consegnato al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale San Paolo di Savona i giocattoli Nuovi, che ci sono gentilmente stati donati, grazie alla generosità delle tante persone che vogliamo ancora Ringraziare". Così dalla Consulta Giovanile - Città di Cairo Montenotte.

"Un Ringraziamento Particolare va al Dott. Alberto Gaiero (Direttore Responsabile Facente Funzione del suddetto reparto) che ci ha dato nuovamente piena disponibilità e cortesia nell'accettare la consegna di ieri - fanno sapere dalla consulta cairese - Siamo Felici, Soddisfatti e Orgogliosi per questo gesto di solidarietà che siamo sicuri, donerà tanti sorrisi e felicità ai piccoli pazienti del reparto".