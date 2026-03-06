Finale, "open evening" con la Croce Bianca: porte aperte stasera 6 marzo per scoprire il mondo del soccorso

Aprirà le porte della propria sede sociale questa sera, 6 marzo, dalle 20, per un incontro dedicato alla cittadinanza e, in particolare, a chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato la Croce Bianca di Finalmarina.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere più da vicino l’attività dell’associazione, il lavoro quotidiano dei volontari e i servizi svolti sul territorio. Un momento di conoscenza e confronto dove sarà possibile incontrare i membri della pubblica assistenza, ascoltare le loro esperienze e ricevere informazioni sulle attività in programma per il 2026.

Chi parteciperà non solo potrà scoprire come funzionano i mezzi di soccorso, ma anche quali sono i percorsi necessari per entrare a far parte dell’organizzazione. I volontari saranno a disposizione per spiegare le modalità di adesione e il ruolo che ciascuno può svolgere all’interno dell’associazione. L’incontro rappresenta quindi un’occasione per chiunque voglia conoscere meglio la realtà della pubblica assistenza locale e valutare la possibilità di offrire il proprio contributo alla comunità.

Tra le opportunità che la Croce Bianca offre non c'è solo quella di diventare volontari. Negli anni è rientrato anche il progetto di Servizio Civile Universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, un percorso di 12 mesi con un rimborso mensile di circa 520 euro parte del programma nazionale a cui la pubblica assistenza finalese partecipa anche quest'anno.

"Non serve essere supereroi, serve solo un po' di cuore - il messaggio della pubblica assistenza - Vieni a trovarci, prendi un caffè con noi e scopri come un piccolo gesto può cambiare una vita. Anche la tua".