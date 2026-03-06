Bergeggi aderisce alla campagna nazionale "Mai Bandiera Bianca contro la violenza sulle Donne"

Il Comune di Bergeggi ha aderito alla campagna nazionale “Mai Bandiera Bianca contro la violenza sulle Donne”, promossa da ANCI in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzata da ANCIcomunicare.

L’iniziativa mira a rafforzare l’impegno delle istituzioni e della comunità nella lotta alla violenza di genere.

"La violenza sulle donne non può trovare spazio nella nostra società – afferma il Comune –. È una battaglia culturale e sociale che va combattuta ogni giorno attraverso informazione, sensibilizzazione e prevenzione, per fermare femminicidi e abusi".