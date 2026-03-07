Albenga, weekend solidale con ANT tra piante, concerto e mercatino

Fine settimana intenso per i Volontari della Fondazione ANT Franco Pannuti ETS Delegazione di Albenga. Questa mattina, sabato 7 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in Largo Doria "banchetto solidale giornata della donna" dove troverete una vasta varietà di piante fiorite tra cui poter scegliere per abbellire le vostre case e i vostri balconi.

Alla sera alle ore 21.00 presso l'Auditorium San Carlo in Via Roma 70, il Trio Eufonia omaggerà la figura femminile con un concerto speciale "IncANTevoli Donne".

La principale novità per questo evento musicale è la scelta dei brani, tantissimi di autrici femminili, che, in ambito della classica, risultano spesso sottovalutate o addirittura sconosciute.

L'intento è invece portare alla luce queste pagine meravigliose, queste romanze dense di significato e di sentimento.

Un modo per omaggiare ANT e tutte le sue anime, persone capaci di fare del bene attraverso l'importanza dell'informazione e della prevenzione contro i tumori.

Accostare così tanti intenti renderà la serata ancora più ricca e piacevole, facendo trascorrere al gentile pubblico che interverrà, un momento di pace, riflessione e solidarietà!

Domenica 8 marzo appuntamento in Piazza del Popolo per il consueto mercANTino.

Tutte le donazioni raccolte durante gli eventi saranno utilizzati per i progetti oncologici gratuiti della Fondazione.

Si può rimane informati sui progetti della Delegazione di Albenga recandosi al Charity Point da Cuore a Cuore ANT in Via Roma 46 e attraverso le pagine FB ANT in Liguria e IG merc_ant_ino.albenga.