Albenga, risate e solidarietà sul palco: arriva "Ridiamoci Dentro 4" al Teatro Ambra

Il Comune di Albenga patrocina "Ridiamoci Dentro 4", il nuovo appuntamento dedicato al buonumore e alla solidarietà, in programma lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Ambra.
L’evento riunisce sul palco un gruppo di artisti e performer pronti a regalare al pubblico una serata di leggerezza, energia e risate condivise.
Un’occasione per vivere insieme la magia del teatro e sostenere, allo stesso tempo, un importante progetto di comunità.
L’intero incasso sarà devoluto alla Parrocchia del Sacro Cuore, contribuendo alle attività sociali e di supporto che la parrocchia porta avanti sul territorio.
I biglietti sono disponibili presso la Libreria “Quarta di Copertina”, in Via Enrico D’Aste 4, Albenga.