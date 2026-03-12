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Eventi | 12 marzo 2026, 11:55

Albenga, risate e solidarietà sul palco: arriva "Ridiamoci Dentro 4" al Teatro Ambra

Il 23 marzo alle ore 21

Albenga, risate e solidarietà sul palco: arriva &quot;Ridiamoci Dentro 4&quot; al Teatro Ambra

Il Comune di Albenga patrocina "Ridiamoci Dentro 4", il nuovo appuntamento dedicato al buonumore e alla solidarietà, in programma lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro Ambra. 

L’evento riunisce sul palco un gruppo di artisti e performer pronti a regalare al pubblico una serata di leggerezza, energia e risate condivise. 

Un’occasione per vivere insieme la magia del teatro e sostenere, allo stesso tempo, un importante progetto di comunità.

L’intero incasso sarà devoluto alla Parrocchia del Sacro Cuore, contribuendo alle attività sociali e di supporto che la parrocchia porta avanti sul territorio.

I biglietti sono disponibili presso la Libreria “Quarta di Copertina”, in Via Enrico D’Aste 4, Albenga.

Redazione

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