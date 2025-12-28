Meteo, giornata soleggiata su tutta la regione

Ecco le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 28 dicembre, a cura di Limet.
Aumenta repentinamente la pressione a Nord delle Alpi, portando condizioni di stabilità sul Nord-Ovest Italiano e temperature in aumento sia in quota che al suolo.
Avvisi
Vento forte da nord sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese Occidentale in serata. Rischio valanghe elevato in quota, complice il repentino aumento delle temperature ( +10/+12°C a 1500 MT.)
Cielo e Fenomeni
Giornata soleggiata su tutto il territorio regionale. Qualche velatura, tuttavia, transiterà sull’estremo Ponente tra tarda nottata e prima mattinata.
Venti
In mattinata deboli variabili. In rinforzo pomeridiano dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente costiero.
Mari
Generalmente poco mossi fino a sera. Stirati sotto costa e molto mossi al largo a partire dalla tarda serata.
Temperature
In aumento, specie in quota, ove sussisterà un elevato rischio valanghe.
Costa: min: +6°C/+11°C – max: +12°C/+16°C.
Interno: min: -3°C/+3°C – max: +7°C/+15°C.