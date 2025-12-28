 / Cronaca

Cronaca | 28 dicembre 2025, 13:33

Tovo S. Giacomo, biker infortunato sul sentiero “Rollercoaster”: soccorsi mobilitati

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.30

Tovo S. Giacomo, biker infortunato sul sentiero “Rollercoaster”: soccorsi mobilitati

Attimi di apprensione questa mattina intorno alle 11.30 a Tovo San Giacomo, dove un giovane biker di 16 anni è rimasto infortunato durante una discesa sul sentiero “Rollercoaster”. Il ragazzo ha riportato ferite non gravi, con una probabile frattura alla clavicola.

Data la zona impervia, per i soccorsi si è reso necessario un intervento coordinato che ha visto impegnati i militi della Croce Rossa di Magliolo, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e Speleologico e l’elisoccorso Grifo. 

Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con l’elicottero.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium