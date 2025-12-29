Anche Carcare dice "no" ai botti di Capodanno: l'ordinanza del sindaco Mirri

Anche il Comune di Carcare dice "no" ai botti di Capodanno. Con un’ordinanza contingibile e urgente, il sindaco Rodolfo Mirri ha disposto il divieto assoluto di utilizzare petardi, razzi, fuochi artificiali e altri artifici pirotecnici nel periodo compreso tra il 30 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026, su tutto il territorio comunale. Il provvedimento mira a tutelare la sicurezza delle persone, la quiete pubblica, l’ambiente e il benessere degli animali domestici e della fauna selvatica.

La decisione arriva sulla base dell’esperienza degli anni precedenti e della previsione di assembramenti spontanei, maggiore presenza di pedoni, turisti e minori nel periodo festivo. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, l’uso non controllato di botti e artifici esplodenti rappresenta un concreto rischio per l’incolumità pubblica, con possibili incendi, danni a beni privati e pubblici e pericoli anche per il patrimonio storico e architettonico. A ciò si aggiunge il richiamo all’impatto ambientale e all’effetto traumatico che gli scoppi possono avere sugli animali.

L’ordinanza vieta non solo l’accensione su strade, piazze e aree pubbliche, ma anche l’uso in spazi privati qualora gli effetti possano ricadere verso l’esterno. Rientrano nel divieto anche i prodotti di libera vendita che producono scoppio, fischio o crepitio. Restano invece consentiti soltanto gli artifici di categoria F1, a basso rischio e con rumorosità minima, come piccole fontane o articoli destinati a uso ludico innocuo.

Sono previste sanzioni amministrative da 100 a 500 euro, oltre al sequestro del materiale detenuto. Nei casi più gravi potranno essere applicate anche le sanzioni penali previste dal Codice penale, in particolare per accensioni ed esplosioni pericolose o inosservanza di un provvedimento dell’autorità.