Papa Leone incontra i sindaci dei capoluoghi di provincia: presente anche una delegazione savonese

Un’udienza breve ma dal forte valore simbolico e istituzionale quella che si è svolta stamattina (29 dicembre, ndr) nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico Vaticano, dove Papa Leone XIV ha incontrato in udienza speciale tutti i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia italiani, riuniti a Roma nell’ambito delle attività dell’Anci.

Tra le delegazioni presenti anche quella di Anci Liguria, guidata dal presidente e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e coordinata dal direttore generale Pierluigi Vinai. Ne facevano parte il sindaco di Imperia e vicepresidente nazionale di Anci Claudio Scajola, la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nonché sindaco di Calizzano e presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri.

Nel corso dell’incontro non sono mancati momenti di dialogo diretto con il Santo Padre. Il presidente di Anci Liguria Pierluigi Peracchini, rivolgendosi a Papa Leone XIV, ha espresso un augurio sentito: «La attendiamo presto da noi, preghiamo per la sua missione e Lei non dimentichi le nostre fatiche nelle sue intenzioni». Parole cui ha fatto eco il sindaco di Imperia e vicepresidente Anci nazionale Claudio Scajola, che con una battuta carica di significato ha osservato: «I sindaci hanno certamente bisogno delle sue preghiere, ma Lei per la sua complicatissima missione ne ha più bisogno di noi».

A sottolineare il valore dell’udienza è stato anche il presidente del Cal Liguria Pierangelo Olivieri, che ha parlato di «un’occasione breve ma molto intensa», evidenziando come le parole del Pontefice abbiano richiamato «l’importanza del ruolo che gli amministratori locali ricoprono, il valore del servizio che rappresentano e la conseguente responsabilità che comporta per tutti noi».

Nel momento dei saluti finali è emerso anche un curioso e significativo legame tra Papa Leone XIV e la Liguria. A ricordarlo è stato il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai, spiegando che «al Santo Padre è stato ricordato anche quel po’ di Liguria presente nel suo albero genealogico: il suo antenato per il ramo materno, Jacques Martino, nacque a Sanremo nel 1806 e fu battezzato nella Basilica di San Siro prima di emigrare in America».

Un dettaglio che ha aggiunto un ulteriore elemento di vicinanza e familiarità a un incontro che ha voluto ribadire il ruolo centrale dei sindaci come primo presidio istituzionale nelle comunità locali e il valore del loro impegno quotidiano al servizio dei cittadini.