Parcheggi a Savona, Telepass torna operativo dopo settimane di disagi: servizio riattivato, ma restano problemi per gli abbonati

Dopo settimane di disagi e incertezze, torna operativo a Savona il servizio Telepass nei parcheggi con sbarra. La riattivazione, annunciata da TPL Linea, segna la fine di una fase di confusione legata al cambio di gestione dei park a pagamento, da Ata all'azienda di trasporto pubblico locale, ma non risolve ancora tutti i problemi che restano infatti l per gli abbonati.

“I clienti in possesso di Telepass – spiega TPL – possono nuovamente accedere e uscire dai parcheggi in modo semplice, rapido e senza fermarsi”. Il servizio, però, è al momento riservato esclusivamente agli utenti Telepass e non agli abbonati, “per motivi tecnici”.

Nel dettaglio, per il parcheggio di piazza del Popolo tutte le piste Telepass risultano attive, ma gli abbonati dovranno continuare a utilizzare le corsie tradizionali, prive del sistema automatico.

Situazione analoga per il parcheggio di via Piave: sono operative le corsie Telepass in via delle Trincee, mentre gli abbonati dovranno accedere e uscire dalle piste di via Piave.

“Questa riattivazione – conclude TPL – rappresenta un ulteriore passo avanti nella gestione e nel miglioramento dei servizi di sosta. TPL Linea continua a investire nella qualità dei servizi e nell’innovazione a supporto della mobilità urbana”.

La fase di transizione non è stata indolore: con il passaggio della gestione dei parcheggi da ATA a TPL Linea si era infatti registrato anche il temporaneo blocco dei parcometri, con sosta gratuita ma senza la possibilità di pagare attraverso i vecchi dispositivi.