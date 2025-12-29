 / Cronaca

Cronaca | 29 dicembre 2025, 13:30

Incidente ad Alassio per un biker: al Santa Corona con l’elisoccorso Drago

L’allarme è stato lanciato pochi minuti prima delle 12

Questa mattina ad Alassio, un biker è rimasto ferito mentre percorreva un tratto impervio del sentiero Vipera, nella zona sopra la frazione di Solva. L'uomo è caduto durante un’escursione in mountain bike e l’incidente le ha impedito di proseguire autonomamente.

L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 12. Vista la difficoltà dell’area, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso dei Vigili del fuoco: l’elicottero Drago, decollato da Genova, ha raggiunto il punto dell’incidente e recuperato il giovane ferito. Sul posto anche i volontari della Croce Rossa di Alassio.

Il biker è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

