Lutto a Laigueglia, addio a Tommaso "Gino" Schivo, storico responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cisano

Laigueglia e il comprensorio del ponente savonese piangono la scomparsa di Tommaso Schivo, conosciuto da tutti come "Gino", spentosi all'età di 56 anni presso l'ospedale San Paolo di Savona dopo una lunga malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Per decenni, Schivo ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cisano, diventando un pilastro della macchina amministrativa.

La notizia ha destato profonda commozione in tutta la comunità, che si stringe nel dolore alle figlie Elena ed Elisa.

Le esequie avranno luogo mercoledì 31 dicembre, alle ore 10:30, nella Chiesa Parrocchiale di San Matteo a Laigueglia. Nella stessa chiesa, domani martedì 30 dicembre alle ore 17:30, sarà recitato il Santo Rosario.