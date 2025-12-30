Biker e climber uniti dalla solidarietà: festa nel Finalese finanzia attrezzature per il Soccorso alpino

Una festa organizzata da Backcountry Finale, club sportivo di shuttle service di Finale Ligure, ha raccolto oltre 2.000 euro netti, devoluti interamente al Soccorso alpino della stazione di Finale Ligure.

Il contributo è stato utilizzato per acquistare attrezzature tecniche per i soccorsi in parete, trasformando così una festa di biker in un sostegno concreto per climber e sportivi del territorio. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di Zueni de Corxi di Calice, Casanova Acque Minerali e Liquido Aboutbars, che hanno supportato l’organizzazione con eventi, catering e forniture.

“È un gesto bellissimo che dimostra come il Finalese sia davvero la capitale dell’outdoor – commenta Luigi Costa, capostazione della sezione di Finale Ligure del Soccorso alpino. – Qui il numero di frequentatori è elevato e le discipline praticate sono tante, quindi è naturale che gli incidenti possano aumentare. Grazie a iniziative come questa possiamo intervenire con attrezzature sempre più tecniche, garantendo maggiore sicurezza agli utenti. È significativo che la spinta arrivi dagli stessi sportivi del territorio: stavolta sono stati i bikers, ma in futuro altri potranno fare lo stesso”.

Costa sottolinea anche l’impegno dei 25 volontari della stazione, tutti altamente specializzati: “Gestire un territorio così ampio non è semplice, ma ogni aiuto concreto fa la differenza. Ringraziamo inoltre il Comune di Finale e la collaborazione con Finale Outdoor Region, che ci permette di sostenere alcune spese e garantire soccorsi tempestivi. Il Finalese è un territorio splendido e questo tipo di iniziative contribuisce a rafforzare la sicurezza e l’attrattività del comprensorio”.