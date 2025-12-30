Celle, progetti conclusi, finanziati e progettati nel 2025, il punto del Sindaco: "Interventi che rispondono a bisogni concreti della comunità"

Dalla riqualificazione tanto discussa dei giardini delle scuole, al progetto di abbattimento delle barriere architettoniche nella spiaggia dei Piani passando per i lavori nelle ex gallerie ferroviarie, il rifacimento del "ponte di "ferro" e della copertura della tombinatura del rio Ghiare, il progetto anti allagamento del centro storico e la foresteria alla Natta.

Questi sono solo alcuni dei progetti conclusi, finanziati e progettati a Celle Ligure. Con il Sindaco Marco Beltrame che ha voluto fare il punto alla fine di questo 2025.

"Nel 2025 il Comune ha portando avanti numerosi interventi, di seguito un elenco dei principali, per migliorare gli spazi pubblici, la sicurezza e l’accessibilità della città. Sono stati conclusi lavori importanti nelle scuole, in biblioteca, negli impianti sportivi e nelle aree verdi, mentre altri interventi sono in corso o programmati: manutenzione straordinaria delle strade, nuovi punti luce, riqualificazione di piazze e percorsi pedonali, miglioramento dell’accessibilità per persone con disabilità e installazione di nuove telecamere e potenziamento del sistema di videosorveglianza per aumentare la sicurezza - ha detto Beltrame - Questi interventi rispondono a bisogni concreti della comunità: scuole più sicure e accoglienti, spazi pubblici curati, mobilità più semplice, maggiore sicurezza urbana, prevenzione del rischio idrogeologico e un paese più vivibile per residenti e visitatori.