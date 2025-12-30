Finale, passi avanti verso il nuovo PalaSport: aperta la procedura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica

Muove un passo decisivo verso la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport l'Amministrazione comunale di Finale Ligure.

Con la determinazione dirigenziale dello scorso 22 dicembre, il Comune ha ufficialmente indetto la procedura pubblica per individuare i professionisti che si occuperanno della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE) dell'opera, già inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici. Un bando che rappresenta un primo atto concreto per la realizzazione di una struttura che la cittadina rivierasca attende da anni, e che punta a definire principalmente l'architettura dell'edificio e la sua integrazione nel tessuto urbano.

L'area geografica dove dovrebbe essere collocato è quella al di sotto del Becchignolo a Finalborgo, dove sorgono sia l'attuale PalAlessia sia i vicini magazzini del Comune già deposito della Finale Ambiente. Uno spazio parzialmente in attesa di trasformazione che, dopo il trasferimento della società partecipata in via per Calice, potrebbe avere un impulso di sviluppo attraverso il nuovo polo sportivo, "in sostituzione ed ampliamento di quello esistente costituito dall'attuale palasport".

Una collocazione che quindi va a incidere anche sulle forme di finanziamento di un'infrastruttura dai costi sostenuti. L'operazione complessiva, nel suo quadro economico, ha infatti un valore stimato pari a 8 milioni e 200 mila euro, mentre l'ente ha formalizzato un impegno di spesa immediato pari a 378 mila euro per coprire i costi del PFTE, già stati stanziati nell'annualità 2026 del bilancio.

"La volontà di procedere alla realizzazione di un nuovo palazzetto è emersa subito da parte di questa Amministrazione e della mia delega allo sport in particolare - spiega l'assessore Valter Sericano - Tra l'altro ad inizio anno abbiamo partecipato al bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso ( art. 1 comma 146 L.178/2020 ), per il quale a Bilancio sono stati stanziati 800mila euro, pari al 10% del valore del bando, che ci permetterebbe di evitare altri finanziamenti e/o mutui. Ora, con la procedura aperta indetta da poco, focalizzeremo la progettazione dell'impianto da destinare all'utilizzo delle nostre società sportive, che tanto fanno nel nostro territorio, con tanti ragazzi iscritti".

Parlando invece di tempi, la scadenza per presentare le offerte, è fissata al 9 marzo del 2026, con l'Amministrazione che intende aggiudicare l'incarico nel 2026. L'affidamento avverrà seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, premiando il miglior rapporto tra qualità e prezzo.