Una donazione per Enpa in ricordo di Najoua Majdoub, gli amici e colleghi: "In sua memoria e del suo grande amore per gli animali"

Una donazione a favore di Enpa Savona in ricordo di Najoua Majdoub.

Gli amici e colleghi di Silvia, così era conosciuta da tutti, operatrice socio-sanitaria di origine tunisina, scomparsa all'età di 64 anni a seguito di un malore improvviso in un parcheggio di via Ajdovščina a Quiliano, hanno voluto effettuare una donazione all'Ente Nazionale Protezione Animali savonese in sua memoria e del suo grande amore per gli animali.

La donna aveva avuto un infarto mentre stava raggiungendo l’autobus per recarsi al lavoro. Aveva cercato di chiedere aiuto ai pochi passanti presenti e alcuni avevano subito chiamato il 112, ma all’arrivo dei soccorritori della Croce Oro era già incosciente e ogni tentativo di rianimarla era risultato vano.

Militante della Lega per anni, alle elezioni comunali di Savona del 2016 era stata candidata alla carica di consigliere comunale nelle file leghiste a sostegno della candidata sindaco Ilaria Caprioglio, così come nel 2021 nella lista del Carroccio a sostegno di Angelo Schirru. Alle amministrative di Quiliano del 2024 era in lista con la candidata sindaco Donatella Barbano.

"Ci uniamo al dolore per la prematura scomparsa di Najoua Majdoub e ringraziamo di cuore i colleghi per la generosa donazione in sua memoria" dicono da Enpa Savona.