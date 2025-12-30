 / Politica

"Impegno per Finale": "Il Bar Sociale di Finalborgo ancora senza riscaldamento nonostante le promesse"

La minoranza attacca l’amministrazione comunale: "Le attenzioni tanto promesse non trovano concretizzazione nei problemi quotidiani, dal sociale al commercio, dalle opere pubbliche al turismo"

"Nonostante le segnalazioni, le interpellanze in Consiglio comunale e le conseguenti raccomandazioni da parte dell’assessore Di Mauro, il Bar Sociale di Finalborgo è ancora senza riscaldamento".

Cosi commenta in una nota il gruppo di minoranza "Impegno per Finale", che aggiunge: "La rottura dell’impianto era già nota quest’estate e, ad oggi, non è stato programmato alcun intervento né attivata alcuna soluzione alternativa. Abbiamo più volte sollecitato di trovare una soluzione palliativa con stufe d’emergenza commisurate al luogo, e non semplici stufette elettriche che non danno alcun beneficio". 

"Ricordiamo che la struttura non è un semplice bar, ma un progetto sociale i cui gestori sono ragazzi con disabilità diverse; il disagio, quindi, non riguarda solo gli ospiti della struttura, ma anche i lavoratori che con passione la portano avanti dal 2017. Ci sembra che le attenzioni tanto promesse non trovino concretizzazione nei problemi quotidiani, nel settore sociale come, d’altronde, in molti altri settori: dal commercio alle opere pubbliche, dal turismo alla programmazione urbanistica pachidermica e senza visione".

"Come si suol dire dalle nostre parti: 'Il mugugno è sempre più diffuso in città'", conclude la minoranza. 

