Finale, auto in fiamme lungo l'Aurelia all'altezza del ponte "R. Piaggio" (FOTO e VIDEO)

Momenti di paura stamani, intorno all 12:20, lungo la via Aurelia nel ponente di Finale Ligure, all'imbocco del ponte "Rinaldo Piaggio" davanti all'ex omonimo stabilimento, per un'automobile dalla quale si sono improvvisamente sollevate delle fiamme.

Il rogo ha completamente distrutto il vano motore del mezzo, senza fortunatamente coinvolgere in maniera grave le persone che si trovavano al suo interno.

Immediatamente sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, i sanitari della Croce Bianca di Noli e il personale dell'automedica che hanno verificato le condizioni delle persone coinvolte che non hanno riportato feriti ma un grande spavento.

A regolare il traffico è stata la Polizia Locale finalese, che ha effettuato anche i rilievi del caso. Il transito dei mezzi, in entrambe le direzioni, è stato sospeso per alcuni minuti per permettere i soccorsi e mettere in sicurezza parte della carreggiata per far riprendere il flusso appena possibile.