Ladri in azione a Cosseria, rompono il vetro della finestra e tentano un furto in casa

Nel weekend, un tentato furto avvenuto di notte ha turbato la quiete della frazione di Lidora Alta, nel comune di Cosseria. I ladri, probabilmente disturbati durante l'azione, non sono riusciti a rubare nulla, ma hanno causato ingenti danni, rompendo i vetri di una finestra.

L’abitazione, al momento dell’effrazione, era vuota perché gli inquilini erano in ferie. Il sindaco Roberto Molinaro ha commentato l’accaduto sottolineando l’importanza di adottare misure di prevenzione per evitare simili episodi.

"Questo episodio ci ricorda quanto sia fondamentale la collaborazione tra vicini e l’uso di sistemi di sicurezza. La protezione della nostra comunità parte da gesti semplici, come essere attenti e pronti a segnalare attività sospette. Inoltre, è essenziale evitare di pubblicare sui social notizie riguardanti eventuali periodi di assenza da casa, per non dare vantaggi ai ladri", ha affermato il primo cittadino.