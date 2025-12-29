Quiliano, il 2025 si chiude con riconoscimenti, sostenibilità e investimenti sulla comunità

Con la conclusione del 2025 e l’avvio del nuovo anno, l’amministrazione comunale di Quiliano traccia un bilancio dei principali risultati, delle iniziative e dei momenti più significativi che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso.

Il 2025 ha rappresentato un anno di particolare rilievo per la comunità quilianese, segnato da un evento di grande valore storico e civile: il conferimento alla Città di Quiliano della Croce al Valor Militare, onorificenza attribuita con decreto del Presidente della Repubblica a riconoscimento del valore storico, civile e antifascista del territorio.

Sul fronte ambientale e della sostenibilità, il Comune ha ottenuto anche per il 2025 il riconoscimento della Bandiera Sostenibile, confermando il proprio impegno attraverso iniziative di sensibilizzazione quali “M’illumino di Meno”, attività informative sulla raccolta differenziata, eventi divulgativi e la presentazione della Guida dei Comuni Sostenibili e del Rapporto 2025 della Rete dei Comuni Sostenibili.

Ricca e articolata è stata l’offerta culturale ed eventi, che ha animato il territorio con rassegne musicali, spettacoli e manifestazioni di rilievo, tra cui “Parole e Musica”, “Giovani in scena!”, il Premio Quiliano Cinema, il Premio Fabrizio De André – semifinalisti liguri, il Premio letterario Villeggendo, le iniziative per il ventennale del S.A.C.S., la quinta edizione di UniQui, oltre alle mostre ospitate a Villa Maria e negli spazi comunali.

Importanti anche le attività di promozione del territorio, con la partecipazione al Salone Agroalimentare di Finale Ligure, le iniziative Ulivagando e Granaccia & Rossi di Liguria, e le azioni di valorizzazione delle produzioni locali, tra cui l’Albicocca di Valleggia.

È proseguita inoltre la collaborazione europea nell’ambito del progetto Twinning in Community, in partenariato con il Comune di Ajdovščina, insieme a numerose iniziative rivolte a giovani, famiglie e scuole, come la Giornata dell’Educazione Stradale e della Legalità, “E…State ragazzi” e Qui Sport.

Continua il confronto e la collaborazione con la Regione Liguria sui temi della messa in sicurezza del territorio sotto il profilo idraulico e idrogeologico, con la realizzazione di diversi interventi dedicati alla prevenzione e alla tutela del territorio. Tra i momenti più significativi dell’anno si ricordano l’inaugurazione della ristrutturata Scuola Primaria “Don Peluffo” e la presentazione del progetto educativo “Invexendu”, a conferma dell’attenzione costante dell’Amministrazione verso l’istruzione e la crescita della comunità.

In ambito servizi e politiche per la cittadinanza, sono stati attivati lo Sportello dell’Informatica e il Progetto Facilitatore Digitale. È stato inoltre rinnovato il sito istituzionale del Comune di Quiliano, ora più moderno, aggiornato e facilmente consultabile, insieme al nuovo Portale Turistico 2.0, che offre un’esperienza digitale rinnovata per scoprire il territorio. Il Comune ha infine aderito a SEND, la piattaforma tecnologica di PagoPA S.p.A. che semplifica la gestione delle comunicazioni a valore legale, rendendo le notifiche degli atti amministrativi più efficienti, sicure ed economiche.

L’amministrazione comunale ringrazia cittadini, associazioni, istituzioni e tutti coloro che, con impegno e collaborazione, hanno contribuito alla realizzazione delle attività del 2025 e rivolge i migliori auguri per un sereno e proficuo 2026.