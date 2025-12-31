“Lascia un libro, prendi un libro”: la stazione di Borgio Verezzi diventa spazio di cultura

Il Comune di Borgio Verezzi ha inaugurato, presso la Stazione ferroviaria, un nuovo spazio di condivisione culturale: “Lascia un libro, prendi un libro”, un punto di scambio gratuito che invita cittadini, viaggiatori e famiglie a far circolare storie, idee e immaginazione.

Il progetto nasce da un’idea della Polizia Locale, che ha i propri uffici all’interno della stazione ferroviaria, e ha preso forma grazie alla collaborazione dell’Area Tecnica, alle mani sapienti di Marino Platano che ha creato la struttura, e alla Biblioteca Comunale che ha fornito i libri.

Un ringraziamento alla Dirigente Scolastica Dott.ssa Manno e a tutti gli insegnanti che hanno permesso il coinvolgimento degli alunni della Scuola Primaria di Borgio Verezzi, che hanno arricchito l’area con un fondale natalizio, trasformando l’area in un piccolo palcoscenico di colori, parole e comunità, mentre gli alunni della Secondaria stanno già lavorando ad un nuovo allestimento.

Con una struttura funzionale e accogliente, il punto “Lascia un libro, prendi un libro” rende la cultura accessibile e vicina al quotidiano: chi passa, chi parte, chi arriva può lasciare un libro già letto e prenderne uno nuovo, allungando il viaggio della lettura, facendo diventare la stazione un crocevia di storie e di incontri.

Per informazioni, donazioni, si può contattare la Polizia Locale di Borgio Verezzi 019/610510.