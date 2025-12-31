Ordinanza per l'abbattimento dei cinghiali ad Albisola, l'associazione Earth la impugna al Tar: il Comune condannato a pagare

Il Comune di Albisola viene condannato a pagare 650 euro dopo il ricorso presentato al Tar dell'associazione ambientalista Earth.

Con l'ordinanza del 2 marzo del 2023 il Sindaco Maurizio Garbarini disponeva l’abbattimento dei cinghiali sul territorio comunale, incaricando gli Agenti del Nucleo Regionale di vigilanza faunistico ambientale della rimozione degli esemplari nei entri abitati del Comune.

L'Associazione però aveva impugnato l’ordinanza depositando il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. Da lì poi la sentenza del Tar che condanna il Comune al pagamento della cifra.

Nell'ordinato era stato precisato "di rimuovere i cinghiali a frequentare le aree interne ai centri abitati in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose; la Polizia Locale di supportare e coadiuvare gli agenti del Nucleo regionale di vigilanza faunistico-ambientale, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone estranee; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato".

Veniva inoltre disposto il divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo ai cinghiali e l'ordine a tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicenti le strade del comune di mantenere puliti e sgomberi i terreni dalla vegetazione infestante, con lo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ecologiche favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento degli ungulati.