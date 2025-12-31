Porto di Savona, avviata la procedura pubblica per il rinnovo della concessione a Buzzi Unicem

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha avviato la procedura di evidenza pubblica per il rinnovo della concessione demaniale marittima relativa a un’area del porto di Savona attualmente utilizzata dalla società Buzzi Unicem S.r.l., storica realtà del settore cementiero.

La richiesta, presentata il 31 ottobre 2025, riguarda il rinnovo per quattro anni della concessione di un compendio di 1.910,57 metri quadrati situato nella zona 12/13 del porto, destinato a terminal per rinfuse, oltre a locali ad uso ufficio collocati nella palazzina servizi. Contestualmente, l’azienda ha chiesto anche il rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali.

Come previsto dalla normativa vigente, l’istanza è stata sottoposta a una verifica preliminare di coerenza con il Piano Regolatore Portuale Savona–Vado Ligure e con il Documento di Programmazione Strategica di Sistema. A seguito dell’informativa fornita al Comitato di Gestione nella seduta del 16 dicembre 2025, l’Autorità ha dato mandato agli uffici di avviare la procedura ad evidenza pubblica, aprendo la possibilità a eventuali domande concorrenti.

L’area oggetto della concessione comprende una piattaforma in cemento, una condotta di collegamento alla banchina e uffici, ed è inserita in un contesto strategico dal punto di vista logistico, grazie alla vicinanza alla rete ferroviaria portuale, all’accesso diretto alla viabilità autostradale e alla banchina pubblica 12/13, dotata di un pescaggio operativo di 8 metri.

La durata massima della concessione è fissata in quattro anni, senza possibilità di affidamento su eventuali proroghe future.