Stella, il Sindaco Castellini proiettato sul 2026: "Il cammino davanti a noi è ambizioso"

"Verso un 2026 di crescita e comunità". Inizia così il bilancio di fine anno del Sindaco di Stella Andrea Castellini che ha voluto fare il punto sulla nuova annata che sta per arrivare. Dal nuovo asilo passando per una particolare attenzione alle frazioni con un parcheggio a San Martino e l'ampliamento del cimitero e la rigenerazione urbana.

"Cari concittadini e care concittadine, mentre ci apprestiamo a salutare l'anno che volge al termine, è naturale volgere lo sguardo al futuro con speranza e determinazione. Il 2026 non sarà per Stella un anno qualunque: si prospetta come un periodo di novità straordinarie e di consolidamento dei tanti semi che abbiamo piantato insieme. Il nostro obiettivo è rendere il nostro territorio sempre più vivibile, moderno e attento ai bisogni di ogni singola frazione" spiega il primo cittadino iniziando con i pilastri del nuovo anno, i servizi e le infrastrutture.

"La notizia più attesa, e che con orgoglio confermiamo, sarà l’apertura del nuovo Asilo Nido di Stella. Si tratta di un’opera fondamentale, un investimento concreto PNRR da più di mezzo milione di euro sul futuro dei nostri figli e un supporto indispensabile per le giovani famiglie che hanno scelto di vivere nel nostro splendido entroterra - spiega - Parallelamente, daremo il via a un cantiere dal forte valore simbolico e funzionale: l’inizio dei lavori di ristrutturazione del piano terra dell’ex Municipio di Stella San Giovanni, che tornerà a nuova vita per essere restituito alla comunità".

Attenzione chiaramente rivolta anche alle frazioni. "Il nostro impegno non si ferma ai grandi centri. Abbiamo lavorato intensamente alla progettazione per farci trovare pronti e ottenere i finanziamenti necessari per opere attese da tempo. Stella San Martino: È in fase di avanzamento la progettazione del nuovo parcheggio, un impegno preso in campagna elettorale che intendiamo onorare per migliorare la vivibilità della frazione - puntualizza Castellini - Sostituiremo le 5 pensiline di attesa dell’autobus ed altri elementi di arredo nei centri urbani di tutte le frazioni, per garantire dignità e comfort a chi utilizza i mezzi pubblici. Inoltre si avvierà un progetto di riqualificazione delle piazzette di Via M. Pippo a Stella Santa Giustina; Servizi Cimiteriali: Procederemo con l’ampliamento del cimitero di Stella San Martino, oltreché a una costante manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali; Messa a norma idraulica di attraversamenti stradali: Procederemo con la progettazione di interventi di adeguamento idraulico in Località Reverdita, Rocca, Rovieto Superiore e Giacchè; Efficientamento energetico e valorizzazione del patrimonio: Sono in fase di completamento i lavori di efficientamento del plesso scolastico di San Giovanni per 345.000,00 euro, verranno inoltre revisionati gli impianti elettrici della Caserma dei Carabinieri e del Municipio. Si valuteranno interventi di miglioramento energetico a valere del Conto Termico 3.0 in fase di pubblicazione".

"Tutto questo non sarebbe realizzabile senza il motore silenzioso ma instancabile del nostro ente: la macchina funzionariale del Comune. A loro, cuore pulsante dell’operatività amministrativa, va il mio più profondo ringraziamento per la competenza e la dedizione con cui trasformano le idee in realtà concrete - conclude il Sindaco - Cari Stellesi, il cammino davanti a noi è ambizioso, ma percorrendolo insieme renderemo Stella un posto sempre migliore in cui vivere e in cui accogliere

A voi e alle vostre famiglie, giungano i miei più sinceri auguri per un felice e sereno 2026".