La foca monaca torna a nuotare nel mare di Bergeggi. L'Area Marina Protetta: "Le ricerche del 2022 dimostrano una frequentazione ormai certa"

La foca monaca torna a nuotare nel mare bergeggino. Ad annunciarlo l'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi..

"Non è stata ancora avvistata ma le ricerche condotte dal 2022 dall'equipe della Prof.ssa Elena Valsecchi dell'Università Bicocca di Milano, dimostrano una frequentazione oramai certa - spiegano - Le attività di monitoraggio molecolare nelle acque dell'Area Marina Protetta di Bergeggi mediante campionamento periodico col metodo non invasivo del DNA ambientale per l’identificazione di tracce riferibili al passaggio della foca monaca, hanno portato le prime rilevazioni positive nell'autunno 2023 e testimoniato un costante incremento delle presenze a partire dall'aprile 2024".

"Nella speranza che anche i dati relativi al 2025, che saranno presto pronti, confermino questa tendenza, auguriamo a tutti (foca monaca compresa) uno splendido e sereno 2026, ricco di tante attività all'aria aperta alla scoperta dell'incredibile biodiversità che ci circonda - concludono - Le attività sono state condotte nell'ambito del progetto Spot the Monk e hanno visto la preziosa collaborazione di Andrea Alliri (geologo e guida ambientale che da anni collabora con l'AMP Isola di Bergeggi), dell'APS Menkab: il respiro del mare, di Care4Seals-Gruppo Foca Monaca Aps oltre il supporto di Fondazione Acquario di Genova per la copertura dei costi necessari per le analisi dei campioni d'acqua".