Il "primo ciuccio" ai nati il 1° gennaio 2026 lo regala Savonanews

Cari lettori,
proponiamo anche quest'anno l'iniziativa Il primo ciuccio lo regaliamo noi per lanciare un chiaro messaggio di positività, di vita e di speranza.
Crediamo di poter racchiudere il nostro pensiero di Buon 2026 nel donare ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un ciuccio, il loro primo ciuccio. Griffato con il nome del nostro giornale. Verrà spedito a casa. Chi ritiene può chiedere in alternativa un bavaglino.
Così vogliamo dare il benvenuto al 2026, sperando che sappia regalare a tutti le gioie e le emozioni che una nuova vita porta sempre in una famiglia.
Per ottenere il ciuccio, i genitori possono inviare un'email a media@morenews.it con nome cognome del bambino, ospedale di nascita ed indirizzo di spedizione.