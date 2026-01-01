 / Attualità

Attualità | 01 gennaio 2026, 05:00

Il "primo ciuccio" ai nati il 1° gennaio 2026 lo regala Savonanews

Iniziativa rivolta ai primi due bambini (maschio e femmina) che "arriveranno" in provincia il primo giorno dell'anno. Chi desidera, in alternativa, potrà avere un bavaglino

Il &quot;primo ciuccio&quot; ai nati il 1° gennaio 2026 lo regala Savonanews

Cari lettori,

proponiamo anche quest'anno l'iniziativa Il primo ciuccio lo regaliamo noi per lanciare un chiaro messaggio di positività, di vita e di speranza.

Crediamo di poter racchiudere il nostro pensiero di Buon 2026 nel donare ai primi due nati (maschietto e femminuccia) il primo giorno dell'anno un ciuccio, il loro primo ciuccio. Griffato con il nome del nostro giornale. Verrà spedito a casa. Chi ritiene può chiedere in alternativa un bavaglino.

Così vogliamo dare il benvenuto al 2026, sperando che sappia regalare a tutti le gioie e le emozioni che una nuova vita porta sempre in una famiglia.

Per ottenere il ciuccio, i genitori possono inviare un'email a media@morenews.it con nome cognome del bambino, ospedale di nascita ed indirizzo di spedizione. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium