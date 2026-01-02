Albenga, affidati i lavori per il rifacimento del Lungocenta Croce Bianca

Sono stati affidati alla ditta Cogeca i lavori per il rifacimento del Lungocenta Croce Bianca, che prenderanno avvio nelle prime settimane del 2026.

Si ricorda che la strada aveva subito un cedimento in seguito all’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020. In quell’occasione, su decisione del sindaco Riccardo Tomatis, si era intervenuti in somma urgenza per mettere in sicurezza l’area, grazie a un impegnativo progetto dell’ingegner Luca Romano che ha consentito di evitare ulteriori rischi per la popolazione e per la viabilità.

Successivamente la Regione Liguria, competente per materia, ha eseguito i lavori di rifacimento dell’argine, conclusi nel novembre 2024. Solo dopo la restituzione dell’opera alla competenza del Comune di Albenga è emersa la necessità di procedere, contestualmente al ripristino della sede stradale, anche alla regimazione delle acque meteoriche compromessa durante le lavorazioni. Una volta completata questa fase, oggi si è finalmente pronti ad avviare il rifacimento complessivo del tratto.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pista ciclabile in asfalto larga 1,50 metri, colorata con resine certificate, affiancata da un marciapiede anch’esso largo 1,50 metri, leggermente rialzato e caratterizzato da una diversa tonalità per distinguerne chiaramente la funzione. L’intera sede stradale verrà riqualificata con una sezione complessiva di 3,50 metri e lungo tutto il tratto saranno realizzati nuovi stalli di parcheggio e un impianto di illuminazione rinnovato. Sul lato opposto, nel tratto compreso tra via Fiume e la rampa di collegamento con via degli Orti, verrà inoltre costruito un nuovo marciapiede con parziale rifacimento della ringhiera esistente. Sono previsti inoltre attraversamenti pedonali lungo la pista ciclabile per collegare in sicurezza i marciapiedi opposti.

L’intervento migliorerà sicurezza e qualità urbana, separando in modo chiaro i flussi ciclistici, pedonali e veicolari, e consentirà di creare un collegamento ciclopedonale tra il centro storico e la zona mare.

Il sindaco Riccardo Tomatis dichiara: “Si tratta di un intervento di riqualificazione molto atteso dalla città, i cui tempi si sono inevitabilmente allungati a causa della complessità dell’opera e della necessità di ripristinare tutti i sottoservizi compromessi durante la messa in sicurezza dell’argine. Non è solo un semplice ripristino, ma una vera e propria riqualificazione dell’area, pensata anche in un’ottica di mobilità sostenibile, per creare collegamenti ciclopedonali tra città e mare a beneficio dei cittadini, dei turisti e dell’attrattività di Albenga”.