Attualità | 02 gennaio 2026, 11:13

Porta a porta a Savona, contro i "sacchi volanti" della plastica le soluzioni fai da te dei savonesi. Sea-s interviene alla Fontanassa

Con il forte vento, questo tipo di rifiuto, più leggero, viene trasportato su marciapiedi e strade; la società posiziona una struttura in metallo nei presis della pista di atletica

C'è chi ricorre a quelle strutture in metallo che in genere usano i supermercati per scaricare le merci. Oppure chi crea una “gabbia” in legno che si adatta all'ambiente di questi quartieri periferici, un po' agresti.

In via Fontanassa, per i civici dall'1 al 3,  è stata la stessa Sea-S a installare una struttura in metallo dove posizionare i sacchi di plastica in modo che non vengano portati via dal vento.

È l'inventiva dei savonesi per far fronte al problema dei sacchi gialli della plastica che, se lasciati fuori per il ritiro in giornate particolarmente ventose, come quelle di oggi o di qualche giorno fa, rotolano per strade e vie diventando ancora più facilmente bersaglio dei gabbiani.

In più occasioni, i residenti di alcuni quartieri periferici, con i vari Comitati, hanno chiesto al Comune o a SA-S di mettere dei contenitori anche per la plastica, ma senza successo. Allora si sono ingegnati e hanno cercato alcune soluzioni possibili.

Elena Romanato

