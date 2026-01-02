Saldi invernali 2026: tutto quello che c’è da sapere

Il 2026 è iniziato e questo significa una cosa sola: saldi! Dopo la sbornia del Black Friday e la corsa ai regali di Natale c’è ancora tanta voglia di shopping. Un’ottima occasione per passeggiare tra le vie del centro città o smaltire cenoni con i parenti, correndo ad acquistare quel completino che volevate tanto, ma che costava troppo.

I ribassi inizieranno il 3 gennaio e prevedono sconti dal 30% al 70%. La maggior parte delle regioni ha imposto come limite di durata quello di 60 giorni, generalmente 8 settimane e poi ci sono alcune eccezioni tipo la Liguria (per 45 giorni) e altre consultabili sul sito della Confcommercio.

A rimanere invariate e valide in tutta Italia sono le regole di base per saldi chiari e sicuri, che assicurano la possibilità di effettuare cambi, di pagare tramite carta di credito e che obbligano i negozianti a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale di ogni capo. Per aiutare i consumatori a riflettere e capire come spendere al meglio i propri soldi, Confcommercio segnala varie iniziative promosse all’interno del territorio nazionale da Federazione Moda Italia come “saldi chiari e sicuri”, “saldi trasparenti” e “saldi tranquilli”.

Messo in chiaro quando iniziano i saldi invernali, non resta che giocare d’astuzia facendo acquisti oculati. Per non comprare capi inutili, che non vi servono o che avete già, sepolti nell’armadio, un check prima degli acquisti è d’obbligo. Prendetevi il tempo per riordinare e fare spazio, decidere cosa conservare e di cosa sbarazzarvi.

Potreste optare per soluzioni sostenibili, donando, senza dover buttare, ciò che non vi piace più, ma che è ancora in buono stato; da un lato le app di vendita e acquisto di capi e accessori usati, dall’altro le associazioni di beneficenza.

Grazie ai saldi, potrete acquistare pezzi da traghettare fino all’estate come i minidress di colore nero, asso pigliatutto. E non dimenticatevi dei must have: le giacche oversize, cappotto cammello, che dura tutta la vita e calzature, come gli stivali al ginocchio o le classiche décolleté.

È davvero questo il momento di investire su modelli iconici di accessori, borse e cappelli in primis, puntando su una maggiore qualità e scegliere lavorazioni più sartoriali. Parola d’ordine: Bancomat.