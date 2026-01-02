Finale, concerto esperienziale di Emiliano Toso e Valentina Wilhelm: melodie a 432 Hz "Tra Terra e Cielo"

Martedì 6 gennaio, alle ore 18:00, all’Auditorium S. Caterina di Finale Ligure si terrà un concerto esperienziale con il pianoforte di Emiliano Toso e il violino di Valentina Wilhelm, accordati a 432 Hz, che creeranno uno spazio per entrare in contatto con la parte più profonda delle nostre emozioni.

Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore, torna all’Auditorium S. Caterina di Finale Ligure con il suo concerto esperienziale a 432 Hz, “Tra Terra e Cielo”. Le melodie del suo pianoforte si uniranno a quelle del violino di Valentina Wilhelm, dando occasione di sperimentare sul proprio corpo e sulla propria mente gli effetti benefici della Translational Music e di vivere in un nuovo modo il mondo delle cellule e delle emozioni.

Gli artisti porteranno la musica del loro ultimo lavoro, “Spirito Libero”, un album composto da 13 brani inediti, nati dalla loro autentica semplicità e complicità, per descrivere la bellezza della Vita.

“Questo album è nato dalla semplicità di un incontro — spiega Emiliano Toso —. Lo scorso anno, durante la giornata degli Spartiti di Translational Music alla Casa della Musica, ho incontrato Valentina, uno dei miei nuovi diamanti, giovani che hanno sentito forte il richiamo di questo progetto e lo stanno diffondendo ai loro coetanei. Da questa immediata sintonia con Valentina e il suo meraviglioso violino, è nato in me il desiderio di comporre brani che fanno volare, una forte spinta verso l’alto, come se il pianoforte creasse melodie sulla Terra e il violino mettesse le ali. Ogni brano è nato da questa semplicità, da un’autenticità profonda che mi porta a descrivere con la musica la bellezza della Vita”.