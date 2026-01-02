 / Eventi

Eventi | 02 gennaio 2026, 11:35

Savona, la Befana arriva con i Vigili del fuoco: caserma aperta il 6 gennaio

A partire dalle ore 14

Savona, la Befana arriva con i Vigili del fuoco: caserma aperta il 6 gennaio

I Vigili del fuoco del Comando di Savona apriranno le porte della caserma di via Nizza 35 a tutti i bambini, alle loro famiglie e a tutta la cittadinanza il 6 gennaio, per festeggiare insieme l’Epifania, con l’immancabile arrivo della Befana alle ore 15.30.

A partire dalle 14, i più piccoli potranno cimentarsi nel ruolo di “pompieri”, grazie all’intervento dell’Associazione Pensionati dei Vigili del fuoco con la famosissima “Pompieropoli”. I bambini potranno arrampicarsi sulla parete del “castello di manovra”, assistere a diverse simulazioni di intervento, dalla terra al mare, e infine riscaldarsi con la cioccolata calda.

Sperando in una partecipazione numerosa, i Vigili del fuoco porgono i loro più sinceri auguri di buone feste e vi danno appuntamento al 6 gennaio. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium