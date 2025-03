Boissano, si infiamma la controversia sulla proprietà della canonica. Il Comune: "Nulla è stato fatto tenendo all'oscuro il Parroco"

Dopo la diffida formale inviata dalla Parrocchia al Comune e ad una prima risposta dell'ente interpellato sull'argomento dalla stampa, stamane attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune è intervenuta nuovamente la sindaco Paola Devincenzi.

"In riferimento alle polemiche relative ai locali 'contesi' con la Parrocchia, l'Amministrazione Comunale vuole ribadire il concetto che nulla è stato fatto tenendo all'oscuro il Parroco, che era stato prontamente informato della destinazione temporanea dei locali per un fine sociale, così come si ritiene debba essere la natura del locale oggetto di questa triste vicenda - le parole della prima cittadina - Si sottolinea il fatto che il Comune ha sempre avuto uno spirito collaborativo e comunicativo con la Parrocchia e vuole continuare con questa linea. Il Catechismo viene svolto da anni in locali comunali agevolando le famiglie e la stessa Parrocchia, si collabora in tutte le situazioni e occasioni per le quali la Parrocchia necessita di aiuto e collaborazione, ed il Comune non si è mai tirato indietro nell'aiutare nei momenti di difficoltà, come ad esempio quando si è stati costretti a chiudere per motivi di sicurezza la Chiesa".

"Credo che al Comune si possa recriminare il fatto che le comunicazioni tra i due Enti non siano pervenute in forma scritta, ma semplicemente con una telefonata o un incontro informale nello spirito di una collaborazione più stretta e amichevole, come è sempre stato e ci si augura possa continuare ad essere - continua Devincenzi - Il Comune non intende ora e nel futuro alimentare ulteriori discussioni su canali non riconosciuti, quali pagine di Facebook, che si ritengono, ormai da molto tempo, solo un mezzo per contrastare l'attività amministrativa con qualsiasi mezzo, anche il più bieco, e con dichiarazioni e documenti usati per distorcere la realtà dei fatti. Chiunque abbia qualsiasi dubbio in merito alla gestione del Comune può tranquillamente rivolgersi direttamente al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri e agli uffici che saranno lieti di confrontarsi per risolvere qualsiasi tipo di problema".

"Abbiamo sempre dimostrato di voler avere un contatto diretto con i cittadini, ma possiamo sempre migliorare se questo non viene recepito. Di certo non si intende dare seguito e voce a chi in modo molto maleducato ed irrispettoso soprattutto delle persone, esige delle risposte con attacchi veramente bassi ed ignobili - osserva ancora la sindaco - Le critiche sterili, i commenti veramente inopportuni o poco educati e sgradevoli e gli attacchi inutili che hanno il solo fine di screditare il Comune e le persone che lo rappresentano, li lascio volentieri a chi ha del gran tempo da perdere. Ritengo che non sia il Comune che voglia creare disgregazione..ma chi continua a dirlo: cosa molto triste".