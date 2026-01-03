ANED Savona ricorda i partigiani Pietro Romano e Paolo Pesce: "La loro memoria sia un monito per le future generazioni"

La Sezione ANED di Savona e della Provincia rende omaggio a due figure della Resistenza ligure, rinnovando l’impegno a custodire la memoria di chi ha combattuto contro il nazifascismo. Nei giorni scorsi l’associazione ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Pietro Romano, partigiano di Albisola Superiore, venuto a mancare alla fine del 2025, e si è stretta alla comunità di Pietra Ligure nel ricordo di Paolo Pesce, nome di battaglia “Pietra”, appartenente alla IV Brigata “Manin”, distaccamento Rebagliati.

Un ricordo che assume un significato particolare nell’anno dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, come sottolineato dal presidente della Sezione ANED Savona-Provincia, Simone Falco, che in una nota afferma: "La Sezione ANED di Savona e della Provincia esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa del partigiano Pietro Romano di Albisola Superiore, scomparso a fine 2025, e oggi ci stringiamo alla comunità di Pietra Ligure per ricordare Paolo Pesce, nome di battaglia “Pietra”, appartenente alla IV Brigata “Manin” del distaccamento Rebagliati".

Falco richiama poi il valore della memoria storica come responsabilità collettiva: "La memoria di tutti i patrioti che hanno combattuto e sconfitto il nazifascismo, in occasione degli ottant’anni dalla Liberazione, deve essere da monito per le future generazioni affinché la memoria di “Pietra” e “Peo” non vada ad affievolirsi".