Ceriale, affidati alla F.lli Garofalo di Albenga i lavori per il molo San Sebastiano: investimento da 700mila euro

Sarà la F.lli Garofalo Srl di Albenga a realizzare i lavori di sistemazione e adeguamento del molo di San Sebastiano, uno degli snodi più delicati della passeggiata a mare. La ditta si è infatti aggiudicata l’appalto dal Comune di Ceriale per un valore di 462 mila euro, mentre l’investimento complessivo dell’opera ammonta a 700 mila euro. Si tratta di interventi già approvati la scorsa estate, ancora con l'ex assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Luigi Giordano.

Il progetto rientra nel piano triennale delle opere pubbliche e punta a migliorare sicurezza, funzionalità e decoro di un’area strategica per la mobilità e la fruizione del litorale. Il molo era finito al centro del dibattito politico lo scorso anno, dopo la pedonalizzazione disposta dall’allora vicesindaco Giordano. Con l’attuale amministrazione, a settembre, l’area è stata riaperta al traffico veicolare con il ripristino dei parcheggi per le auto. “Abbiamo attivato la sbarra per evitare l’accesso ai camper. Con il nuovo progetto – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Eugenio Maineri – manterremo circa 10-12 stalli per auto”.

Nel dettaglio, l’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, con la sostituzione dell’asfalto con un aggregato colorato, il consolidamento delle strutture, l’adeguamento alle normative di sicurezza e una serie di opere complementari che coinvolgeranno anche sottoservizi e arredi urbani.

I lavori sul molo partiranno non prima della fine della primavera, e comunque dopo la conclusione di altri cantieri già programmati sul lungomare. Nei prossimi giorni, subito dopo le festività, prenderanno infatti avvio gli interventi sulla pavimentazione in legno della pineta e sul tratto che dalla passeggiata conduce ai piedi della scala di accesso alla passerella di collegamento tra Ceriale e Borghetto.

“Si tratta di interventi di riqualificazione importanti – prosegue Maineri –. Nel tratto fino ai piedi della scala per Borghetto provvederemo alla nuova pavimentazione, al riordino della scogliera, alla sistemazione del pennello e al ripristino della vegetazione. La passerella resterà chiusa per tre o quattro mesi. Partiranno inoltre i lavori di sostituzione della pavimentazione in legno della pineta e, per evitare che si deteriori nuovamente, verrà installata una ringhiera che impedirà l’accesso ai veicoli. Qualora questi interventi si concludessero per l’estate, i lavori sul molo di San Sebastiano potrebbero iniziare a settembre”. L’obiettivo è completare i tre interventi entro il 2026.