Tre presìdi in provincia a sostegno del Venezuela. La condanna di Cgil, Pd e Rifondazione Comunista

"La Cgil condanna con fermezza l’attacco militare degli Stati Uniti contro la Repubblica del Venezuela e ogni violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale. Ancora una volta prevale la logica della forza e della guerra, in un contesto globale già segnato da troppi conflitti e da un numero crescente di vittime civili".

Il segretario della Cgil Savona, Andrea Pasa, condanna l’attacco Usa al Venezuela.

Il segretario della Camera del Lavoro ribadisce: "Pace, democrazia, diritti e sicurezza comune sono indivisibili dal rispetto del diritto internazionale – conclude –. Per questo diciamo con forza: no alla guerra, no a tutte le guerre. Chiediamo al Governo italiano e alle istituzioni europee di condannare l’aggressione, attivarsi per la cessazione immediata delle ostilità, garantire aiuti umanitari alla popolazione civile e sostenere l’immediata convocazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu".

Per oggi sono previsti tre presìdi di solidarietà al Venezuela, organizzato da Stop Rearm Europe. I presìdi si terranno a Savona, in piazza Mameli alle ore 17; a Finale Ligure, in piazza di Spagna alle ore 16; e ad Albenga, in piazza IV Novembre alle ore 16.

"Stop Rearm Europe Savona condanna l’ennesima e gravissima escalation bellica – dichiara l’associazione – prodotta dall’attacco militare del governo Trump contro la Repubblica del Venezuela. Si tratta di una palese e inaudita violazione del diritto internazionale e della sovranità dei popoli".

Su quanto sta accadendo in Venezuela interviene anche la segreteria regionale di Rifondazione Comunista. "Come al solito le campagne mediatiche fabbricano il nemico e poi arrivano le bombe – dice il segretario regionale di Rifondazione Comunista Jacopo Ricciardi –. Chiediamo che il governo e il Parlamento italiani condannino l’aggressione imperialista nordamericana. Esprimiamo la nostra solidarietà alla Repubblica Bolivariana del Venezuela".

Anche il Partito Democratico condanna l’intervento statunitense. "Il Partito Democratico ligure – si legge in una nota – con il segretario regionale Davide Natale, i segretari delle Federazioni di Imperia, Savona, Genova, del Tigullio e della Spezia, la responsabile Esteri della segreteria regionale Pd Margherita Mereto Bosso, prende posizione contro l’escalation militare avviata dal presidente Trump in Venezuela. Non ci può essere un ordine mondiale giusto fondato sull’uso arbitrario e indiscriminato della forza come strumento di risoluzione dei conflitti o di difesa di interessi economici e strategici".