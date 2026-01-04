A Carcare inclusione e solidarietà sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio della Cittadella di Natale

Emozioni, sorrisi e inclusione sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio della Cittadella Natalizia Carcarese. Nella giornata di ieri, 3 gennaio, Una bella iniziativa ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze diversamente abili alla presenza del Sindaco Rodolfo Mirri, che hanno potuto vivere un momento speciale all’insegna della condivisione e del divertimento.

"Un sentito ringraziamento va agli organizzatori, agli operatori e ai volontari - dice Mirri - che, con impegno e sensibilità, hanno reso possibile questa esperienza, regalando lo spirito più autentico del Natale: quello dell’accoglienza e della solidarietà".