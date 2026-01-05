Altare, le frane di Salita Arcara confermate nel piano triennale dei lavori pubblici della Regione

La sicurezza del territorio resta una priorità assoluta per il Comune di Altare. Con questo obiettivo, l’amministrazione ha ottenuto la riconferma dell’inserimento delle frane di Salita Arcara all’interno del piano triennale dei lavori pubblici della Regione Liguria.

Un passo importante nella prevenzione del rischio idrogeologico, confermato anche dal sopralluogo tecnico effettuato l’11 dicembre scorso con la Protezione Civile ministeriale. Durante la visita, i tecnici hanno potuto verificare lo stato delle criticità e le misure già previste, a testimonianza di un impegno costante nel monitoraggio e nella salvaguardia della cittadinanza.

"Si tratta di un’azione fondamentale – sottolinea il Comune – per garantire la massima sicurezza ai nostri cittadini, prevenendo possibili dissesti e rafforzando la resilienza del territorio".