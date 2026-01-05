A Varazze il Natale si vive giocando: ecco "Guarda la Stella", il percorso itinerante per famiglie

Nel clima festoso del Natale, Varazze si anima con “Guarda la Stella”, il gioco itinerante organizzato dall’Oratorio Don Bosco di Varazze, pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie in un pomeriggio di allegria, movimento e condivisione. L’appuntamento è fissato per il 6 gennaio.

L’iniziativa si presenta come un percorso ludico tra le vie del centro cittadino, animato da giochi, sfide e attività curate dai ragazzi dell’Oratorio Salesiano, con l’obiettivo di vivere insieme lo spirito natalizio in modo dinamico e partecipato.

Il programma prenderà il via alle ore 15.00 in piazza San Nazario, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni gratuite. Nella stessa piazza sono previsti trucca bimbi, baby dance, la formazione delle squadre e la partenza del gioco itinerante.

Alle ore 16.30 le attività di trucca bimbi e baby dance si sposteranno in piazza Sant’Ambrogio, accompagnando l’evento nel cuore della città. Alle ore 17.00, in via Coda, si svolgerà una delle prove più attese: il tiro alla fune, momento di gioco e sfida aperto ai partecipanti.

Il pomeriggio si concluderà alle ore 17.30 in piazza Sant’Ambrogio con l’arrivo delle squadre, il gioco finale e la premiazione, a suggellare un evento pensato per divertire e creare occasioni di incontro.

“Guarda la Stella” rappresenta un appuntamento natalizio all’insegna della partecipazione, della gioia e dello spirito di comunità, confermando l’impegno dell’Oratorio Don Bosco di Varazze nel proporre iniziative educative e ricreative rivolte ai più giovani e alle loro famiglie.