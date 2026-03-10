Conferenze e visite guidate nel corso sulle "Antiche chiese savonesi"

Anche quest'anno i Servizi per la Pastorale Scolastica e per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Savona-Noli e la Direzione del Complesso Museale della Cattedrale propongono il corso di formazione e aggiornamento sulle "Antiche chiese savonesi: storia, arte e musica". L'iniziativa è aperta a tutti gli interessati, rivolta in particolare a docenti e studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e promossa in collaborazione con l’Associazione Musicale Rossini.

Gli appuntamenti si terranno sempre di mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:30 per un totale di 8 ore di formazione. Si inizierà l'8 aprile nella Sala Stella Maris (attigua alla Chiesa San Raffaele al Porto e sede della Rossini) con il tema "Musica e devozione nella Savona dell’Ottocento". Ne parleranno don Angelo Magnano, responsabile dei Beni Culturali Ecclesiastici e i musicisti e musicologi Antonio Delfino e Francesco Ottonello.

Il 22 aprile si potranno visitare il convento dei Frati Minori Cappuccini, in via san Francesco 16 (ingresso passo carrabile via Loreto Nuova), nel quartiere Villetta, insieme a padre Alessandro Freccero, e la Certosa di Loreto (che si raggiungerà a piedi), spiegata da Francesco Sanguineti. Questo appuntamento fa parte dei trekking urbani "A spassu p'a çitè" organizzati in collaborazione con il Comune. Il 20 maggio ci sarà invece la visita guidata alla Chiesa Sant’Ambrogio Vescovo in Legino con il professor Giovanni Murialdo.

Per ulteriori informazioni occorre contattare Aureliano Deraggi, responsabile della Pastorale Scolastica, al numero di cellulare 3477931556 o agli indirizzi e-mail ufficio.scuola@diocesisavona.it e aureliano.deraggi@gmail.com. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 marzo inviando un'e-mail all'indirizzoartecatte@gmail.com, in cui si deve indicare la casella di posta elettronica personale. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.