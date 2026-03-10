Borghetto, l’Unitre racconta il Cammino di Oropa e le grandi abbazie del Piemonte

Mercoledì 11 marzo alle ore 16.15, l’Unitre di Borghetto Santo Spirito propone l’incontro aperto a tutti, “Il cammino di Oropa e le abbazie di Staffarda, Vezzolano e Sacra di San Michele” presso la sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina.

L’esperto e guida CAI Giuseppe Peretti accompagnerà il pubblico in uno dei percorsi più affascinanti del Piemonte: il Cammino di Oropa e i grandi complessi monastici che ne raccontano la storia e l’identità culturale.

Il Cammino di Oropa, itinerario di pellegrinaggio che attraversa il Piemonte collegando santuari, borghi e paesaggi di grande fascino, fino al celebre Santuario di Oropa, uno dei più importanti luoghi di devozione mariana dell’arco alpino.

Nel corso della conferenza verranno presentate anche altre straordinarie testimonianze dell’arte e della spiritualità medievale piemontese: l’Abbazia di Staffarda, l’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano e la monumentale Sacra di San Michele, simbolo del Piemonte e suggestiva abbazia arroccata all’ingresso della Val di Susa.

Attraverso immagini, racconti e approfondimenti storici, il pubblico potrà conoscere il valore culturale e spirituale di questi luoghi, scoprendo il legame tra i percorsi di pellegrinaggio, il territorio e le grandi abbazie che nei secoli hanno rappresentato punti di riferimento per viandanti, pellegrini e comunità locali.

"Grazie agli incontri organizzati dall’Unitre di Borghetto Santo Spirito, aperti a tutta la cittadinanza, continuiamo ad offrire occasioni preziose per scoprire la ricchezza culturale e artistica del nostro paese. Invitiamo tutti a partecipare e a lasciarsi ispirare da questi luoghi unici", commenta l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.