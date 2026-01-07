Lotteria Italia, venduto a Carcare un biglietto da 100mila euro. Ceriale e Savona brindano con tre tagliandi di quarta categoria

La Lotteria Italia ha portato sorrisi anche in provincia di Savona, dove sono arrivate alcune vincite di rilievo.

A Carcare è stato venduto un biglietto con il quale un fortunato giocatore si è aggiudicato un premio di seconda categoria da 100mila euro, mentre a Ceriale un altro tagliando emesso ha conquistato un premio di quarta categoria da 20mila euro. Nella città di Savona, infine, sono stati registrati altri due biglietti vincenti, anch’essi da 20mila euro.

I premi milionari, svelati durante la trasmissione televisiva Affari Tuoi, hanno confermato il fascino della Lotteria Italia.

Il biglietto del primo premio, del valore di cinque milioni di euro, è stato venduto a Roma, mentre quello del secondo, da 2,5 milioni, è andato a Ciampino, sempre in provincia di Roma. Il terzo biglietto, da due milioni, è stato assegnato a Quattro Castella, in Emilia-Romagna; il quarto, da un milione e mezzo, ha premiato Jerzu, in Sardegna; infine, il quinto biglietto, da un milione, è stato conquistato ad Albano Laziale.

Sono stati 232.260 i biglietti staccati in Liguria, dato che, come riporta Agipronews, è in aumento rispetto ai 205.720 dello scorso anno e in linea con il trend nazionale, con un +12,9%. Genova si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi, praticamente la metà: 115.840 (+12,9%). In aumento le vendite anche in provincia di Savona (56.020, +18%), La Spezia (31.120 + 12,2%) e Imperia (29.280 +3,7%).